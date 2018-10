Balingen Engstlatt: Wohnhaus wird Raub der Flammen

Laut Polizei war das Feuer gegen Mitternacht im Ökonomieteil ausgebrochen und hatte dann auf das angebaute Wohnhaus übergegriffen. Die drei Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Allerdings zog sich der 61 Jahre alte Hausbesitzer eine leichte Rauchgasvergiftung zu, als er versuchte, die Flammen zu löschen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren aus Balingen, Engstlatt und Endingen, waren mit einem Großaufgebot von 75 Feuerwehrkräften vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarhäuser verhindern. Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert. Nach etwa einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden am Gebäude aufrund 400.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter. Wegen Funkenflug musste eine Spur der in unmittelbarer Nähe verlaufenden B 27 während der Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden. Das Polizeirevier Balingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.