Balingen Engagierte Helfer im Dienst der Mitmenschen

Balingen. 2000 ehrenamtliche und 180 hauptamtliche Mitglieder des Kreisverbands stellen sich Tag für Tag in den Dienst des Deutschen Roten Kreuzes, viele davon bereits seit Jahrzehnten. Um diese Arbeit gebührend zu würdigen, veranstaltete der Kreisverband im Balinger DRK-Forum seine Ehrungsfeier 2018.

"Ihr habt sehr viel für die Organisation und die Mitmenschen geleistet. Ihr beeindruckt mit eurer Treue und engen Verbundenheit zum DRK. Ihr seid Vorbilder", sagte der Kreisverbands-Vorsitzende Heiko Lebherz in seiner Laudatio. "Wir brauchen jeden einzelnen von euch, denn wir stehen angesichts des Personalmangels im Rettungsdienst vor großen Herausforderungen. Baden Württemberg gehört noch zu den wenigen Länder, in dem der Rettungsdienst noch nicht ausgeschrieben ist, so dass sich bei uns auch keine privaten Firmen und internationale Organisationen für ihn bewerben können. Das soll auch so bleiben, denn eine Ausschreibung würde mit Qualitätsverlust in der Rettungsarbeit einher gehen", so Lebherz.

Im Anschluss stellte die Bereitschaftsleiterin des Ortsverbands Haigerloch, Sabine Schlichthärle, die neue Jugendrotkreuz-Kampagne vor: "Was geht mit Menschlichkeit?" Sie prämierte auch die Preisträger, die JRK-Abteilungen Haigerloch, Rosenfeld und Laufen-Lautlingen. Bei der Kampagne sollten sich die Nachwuchshelfer in den Gruppenstunden mit dem Thema Menschlichkeit befassen, überlegen, was Menschlichkeit bedeutet, und diese Erkenntnisse in einem Foto oder in einem gemalten Bild festhalten. Schichthärle bedankte sich für die beständige Arbeit der Abteilungen: "Das Jugendrotkreuz von heute ist die Bereitschaft von morgen."