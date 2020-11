Balingen Ende mit Wehmut und Optimismus

"Das ist eine gütliche und zukunftsfähige Lösung und die Chance für einen Neuanfang", hielt Riethmüller fest. Er wies darauf hin, dass die Verantwortlichen beider Vereine in den vergangenen Monaten "super" zusammengearbeitet hätten und forderte die Mitglieder auf, sich dem TCO anzuschließen, denn er sei sich sicher, dass es ein sehr guter Zusammenschluss werde: "Wir sind sehr gut aufgenommen worden."

Auch Werner Jessen, Gemeinderat und langjähriges BTG-Mitglied, sprach vor der Entlastung von einer "sehr, sehr guten Lösung" und hielt fest: "Wir werden zusammenfinden." Eine Fusion der beiden Vereine sei aus wirtschaftlichen Gründen verworfen worden. Wäre sie beschlossen worden, hätte es keine Zuschüsse für neue Plätze gegeben.

Wehmütig sei er ebenfalls, denn auf der Balinger Anlage habe es in den vergangenen Monaten so gut wie keinen Spielbetrieb mehr gegeben. Aber nicht nur wegen Corona; für die 153 Mitglieder hätten nur noch vier Plätze zur Verfügung gestanden. Dabei hatte die BTG zu ihren Hochzeiten in den 70er-Jahren noch mehr als 600 Mitglieder, die auf neun Plätzen ihrem Hobby frönten. Auch wenn nun der letzte Schritt gegangen werden müsse, so Jessen, "die Erinnerungen nimmt uns niemand".

"Traurig" war auch Sportwartin Sabine Riethmüller mit Blick auf die vergangene erfolgreiche Zeit. Auch sie bat die Mitglieder, sich beim TCO einzubringen. Sie freue sich auf die Zukunft mit mehr Teams und einer größeren Anlage. "Wir sind finanziell gesehen im Reinen", hielt Kassierer Wolfgang Pick fest und stellte in Aussicht, dass der Verein nach seiner Auflösung der Stadt noch einen vierstelligen Betrag überweisen könne.

Eigentlich sollte die Auflösung schon in einer anschließenden außerordentlichen Sitzung erfolgen. Doch dafür hätte mindestens ein Drittel der Mitglieder, also 51, anwesend sein müssen. Doch nur rund 20 waren gekommen. Daher findet am 14. Dezember eine weitere außerordentliche Sitzung statt. "Das ist aber nur noch eine reine Formalie", so Gerd Riethmüller.