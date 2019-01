Balingen Ende einer sehr berührenden Ausstellung

Dabei wurden nicht nur ruhige und nachdenkliche, sondern auch fröhliche Lieder wie "Yesterday" von den Beatles oder "That’s a plenty" von Benny Goodman gespielt, die die Stimmung der Bilder gut widerspiegelten. In der Ausstellung waren die Gesichter von Menschen aus Asien, Afrika und Südamerika zu sehen.

Die 85 Porträts, die unter anderem für "Brot für die Welt" entstanden sind, stellte der Fotograf Christof Krackhardt für die Ausstellung kostenlos zur Verfügung. Ziel der Ausstellung war die Vernetzung und das Verständnis für Menschen in aller Welt.

Einige der Porträts können in Postkartenformat oder als Kunstdruck auf Leinwand gekauft werden. Dieser Erlös kommt, gemeinsam mit den Spenden, die während der eintrittsfreien Ausstellung gesammelt wurden, der Brücke Balingen-Bangladesch zugute. Der Verein möchte damit Hilfsprojekte in Bangladesch, vor allem in Bezug auf medizinische Hilfe und Entwicklung, finanzieren.