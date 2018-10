Balingen Elektroschrott richtig entsorgen wird belohnt

Die zweiten "Power-Tage" im Zollernalbkreis finden am heutigen 13. Oktober in den Wertstoffzentren Albstadt, Burladingen, Hechingen, Meßstetten und Winterlingen sowie am 20. Oktober in Balingen, Bisingen, Haigerloch, Rosenfeld und Schömberg statt. Jeweils ein Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsamts wird an diesen Terminen vor Ort sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen: www.gibs-ab-im-zak.de