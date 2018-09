Balingen Elefant begrüßt die Erstklässler

Mit dem Lied "Herzlich Willkommen" wurden alle empfangen. Danach begrüßte Schulleiter Walter Lohmüller alle neuen Schüler sowie deren Eltern, Verwandte und Bekannte.

Eröffnet wurde die Einschulungsfeier mit dem englischen Lied "It’s so easy to say Hello" und einem Anlaut-Rap der Zweitklässler. Die Erstklässler erhielten damit schon einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Schuljahr. Die Viertklässler führten anschließend das Theaterstück "Elmar und die Elefantenschule" auf.

Elmar – ein bunt karierter Elefant – hat große Angst vor seinem ersten Schultag, weil er ganz anders aussieht. Zur Aufheiterung singt ihm die Elefantenherde das Schullied "Anders als du" vor, und Elmar lernt, dass jeder in der Schule willkommen ist. Zum Schluss freut sich Elmar auf die vielen schönen und spannenden Dinge, die er in der Schule lernen wird.