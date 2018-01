Balingen Eklat im Gremium: Seifert stürmt davon

In dem Leserbrief im Dezember hatte Seifert einen Vorfall am Bahnhof mit einem renitenten und randalierenden jungen Mann, einem Asylbewerber, beschrieben. Bundesweit griffen Medien Seiferts Schreiben auf, das in unserer Zeitung mit dem Titel "Der Rechtsstaat wird vorgeführt" erschienen war.

Seifert wehrte sich am Dienstagabend gegen die von Vielen so empfundene Lesart, er habe damit Stimmung gegen Asylbewerber schüren wollen. Er habe den Leserbrief vielmehr als Bestandsaufnahme einiger Probleme in Balingen verfasst. "Ich hätte das", sagte Seifert, "auch so geschrieben, wenn der Randalierer ein Deutscher gewesen wäre. Nur wäre die Reaktion darauf wohl eine ganz andere gewesen."

Grundsätzlich gehe es ihm darum, sagte Seifert im Gemeinderat, die Probleme in Balingen nicht zu verharmlosen, sondern anzusprechen. Und er holte zu einer Gesellschaftskritik aus: Das Hauptproblem bestehe heute darin, "dass wir uns verabschiedet haben, als Gesellschaft im gemeinsamen Konsens Werte zu vermitteln und einzufordern sowie Regeln für alle gleich zu definieren und einzufordern".

Nach vier von fünf Seiten seiner Rede, und nachdem er ihn bereits zwei Mal gebeten hatte, zum Ende zu kommen, schnitt Oberbürgermeister Helmut Reitemann Seifert das Wort ab. Die Reaktionen darauf waren gemischt: Während Seifert aus der Sitzung stürmte, wurde Reitemann etwa von Maute und Hahn in seinem Vorgehen unterstützt. Man habe Seifert genug Redezeit zugestanden, sagte Hahn. Werner Jessen billigte Seifert zu, dass er Probleme anspreche, die nicht nur ihn als Bahnhofseigentümer, sondern die Stadt insgesamt beträfen. "Er mag uns manchmal nerven", so Jessen weiter, aber es wäre wohl besser gewesen, "wenn wir Seifert hätten ausreden lassen".

Unter den Tisch fiel damit eine Forderung, die Seifert auf der fünften Seite formuliert hatte: die nach einer öffentlichen Podiumsdiskussion, mit der der ernsthafte Versuch unternommen werden soll, den Balinger Bürgern den Glauben an die Gestaltungsfähigkeit der Politik sowie die Wahrhaftigjkeit und die Gleichbehandlung zurückzugeben. Vielleicht kommt dieser Antrag nun etwas später, nachdem sich die Gemüter wieder abgekühlt haben.