Balingen Einzelhandel hält wenig von Bonpflicht

"Wer Schwarzgeld machen will, der kann das auch anders tun", ist Sophie von "Nigis Snack & Treff" in der Bahnhofstraße überzeugt. "Der kleine Mann kann die Zeche bezahlen", sagt sie. "Das ist auch nicht sehr umweltfreundlich, wenn die Leute die Bons auf die Straße werfen", ergänzt ihr Kollege. "Wir müssen das Papier kaufen und neue Registrierkassen für 2000 bis 3000 Euro. Für kleine Geschäfte ist das nichts", findet er.

Karl Eger, der in der Friedrichstraße sein Tabakwarengeschäft betreibt, hält die neue Regelung für schlichtweg "nicht umsetzbar". Er hat die Vorgabe bis jetzt noch nicht umgesetzt. "Da muss ich ja bei jeder Zeitung einen Bon rauslassen. Das ist ein Witz", findet er. Die Kontrolle könne gar nicht funktionieren.

Entspannter sieht das die Familie Usak, die den "Orient Imbiss" in der Dammstraße betreibt. Bei ihnen gibt es schon seit einem Jahr automatisch einen Bon. "Aber die Leute schmeißen ihn normalerweise gleich in den Müll", sagt Musa Usak.

Dagmar Schädler-Moog arbeitet in der Balinger Filiale von "Meisterbäckerei Schneckenburger" in der Friedrichstraße. Viele Kunden würden schmunzeln, wenn ihnen der Kassenbon angeboten werde, berichtet sie. Doch wer einen haben wolle, erhalte diesen selbstverständlich. "Aber es gibt mehr Nein als Ja", ist ihre Erfahrung. Auch sie bemängelt den Müll, der anfallen würde, besonders bei Kartenzahlungen.

Die Balinger Einzelhändler fügen sich also größtenteils ihrem Schicksal, auch wenn sie die neue Regelung nicht wirklich für sinnvoll halten. Und die Kunden? Für die sind die Bons für die Tonne.

Die Belegausgabepflicht, auch "Bonpflicht" genannt, ist Teil des Kassengesetzes, das am 1. Januar in Kraft getreten ist. Es schreibt vor, dass zu jedem Geschäftsvorgang ein Beleg erstellt werden muss. So sollen Manipulationen an den Kassen verhindert werden. Auch die nachträglichen Manipulationen dieser Daten sollen künftig vermieden werden. Das Finanzministerium möchte so gegen Steuerbetrug vorgehen, da auf den Belegen Daten aufgedruckt werden müssen, wie beispielsweise Datum und Uhrzeit des Belegs sowie die Art und die Anzahl der gekauften Artikel sowie die Seriennummer des Kassensystems.