Balingen "Einzeldelikte wühlen Bürger auf"

Balingen. 1604 Delikte wurden demnach 2017 in der Balinger Kernstadt und den Ortsteilen bekannt, 39 weniger als 2015. Das bedeutet den zweiten Zehn-Jahres-Tiefststand in Folge. Fast 67 Prozent der erfassten Straftaten wurden von den Balinger Polizeibeamten aufgeklärt – ein Topwert.

Wer in Balingen wohne, könne gewiss sein, in einer sicheren Stadt zu leben, sagte Schlüssler. Auf die Frage von Alexander Maute (SPD), wie er sich erkläre, dass viele Bürger kein Sicherheits-, sondern eher ein Unsicherheitsgefühl umtreibe, sagte Schlüssler, dass dies aufgrund der objektiven Daten nur schwer erklärbar sei. Seine Vermutung: "Einzeldelikte wühlen die Bürger auf". Insbesondere schwere Verbrechen, zumal wenn sie direkt vor der Haustür, in der eigenen Stadt passieren, hätten eine starke, auch öffentliche Wirkung.

Demgegenüber "gute Zahlen" stellte der Leiter des Polizeireviers vor: So sind die Fälle in einigen besonders sensiblen Deliktsbereichen zum Teil deutlich zurückgegangen (siehe Info). Zur Rauschgiftkriminalität merkte Schlüssler an, dass die Polizei 90 Tatverdächtige (davon 80 Männer, die Hälfte jünger als 21 Jahre) ermittelt habe; außerdem sagte er, es sei eine Tendenz erkennbar, wonach die Handelsdelikte – vor allem Cannabis, in immer größeren Mengen – zunähmen. Zu den Wohnungseinbrüchen sagte Schlüssler: "Es hat uns wieder getroffen"; zumeist handele es sich bei den Tätern um ausländische Banden.