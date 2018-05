Balingen Einstimmig: Feuser, Hettel, Sautter

Balingen-Erzingen (mai). Frank Feuser soll der neue Ortsvorsteher von Erzingen werden. Der Ortschaftsrat hat den 55-Jährigen am Mittwochabend einstimmig gewählt. Ebenfalls einstimmig schlägt das Gremium Ute Hettel und Thomas Sautter als Stellvertreter vor. Der Balinger Gemeinderat wird das Votum aller Voraussicht nach in der Sitzung am Dienstag, 5. Juni, bestätigen.