Balingen Einer steht schon in den Startlöchern

Balingen. Sie hatte ab 2011 versucht, "Balingen pur" in der Nachfolge der Zollernalbschau und RegioMesse Zollern­alb zu etablieren und in erfolgreichere Bahnen zu lenken, als es die beiden Veranstaltungen zuvor waren. Im Mittelpunkt standen bis 2016 die Präsentation von Spezialitäten, Kochshows und der Gartenbereich. Hinzu kam ein Mal das Thema Hochzeit, ein anderes Mal wurde ein Porsche restauriert, und ein Unterhaltungsprogramm sollte für Abwechslung sorgen.

Vergeblich. Bereits nach der letzten "Balingen pur" im Mai 2016 dachte Rieger über eine Neuausrichtung nach, weil ihr der Besuchereinbruch zu denken gegeben hatte. Sie machte das Wetter und eine unglückliche Terminwahl für die mangelnde Akzeptanz verantwortlich. Sie hatte auch schon eine Idee: eine "Genuss-pur-Messe", wiederum mit Kochshows und edlen Speisen, aber nicht mehr in der Messehalle, sondern in der Stadthalle. Doch daraus ist 2017 nichts geworden und wird auch 2018 nichts.

So ganz hat Regina Rieger den Standort Balingen noch nicht abgeschrieben. Sie habe mit vielen Ausstellern gesprochen, die daran interessiert seien, wie zum Beispiel am Bodensee auch in der Kreisstadt eine "Genuss pur" aufzulegen – in "Verbundenheit mit Balingen", wie Rieger betont. Sie sei mit den Gegebenheiten in Balingen vertraut und müsse nicht bei Null anfangen.