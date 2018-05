Balingen Eine wohltuende Auszeit in Assisi, der Stadt des Friedens

Dann natürlich die Königsetappe, die zu Fuß von Spello über den Monte Subasio und über die Einsiedelei Carceri hinunter nach Assisi führt.

Gerade die Eindrücke und Erlebnisse bei diesem Unterwegssein in der herrlich grünen und blühenden Landschaft Umbriens und an Stationen wie Rivotorto, Santa Maria degli Angeli, San Damiano und San Masseo oder der Blick von Montefalco, dem Balkon Umbriens auf die andere Seite des Vale Umbra, waren besondere Momente dieser Reise.

Das "Laudato si o mio signore" des Franziskus, seine Hymne für die Schöpfung und alle Kreaturen, war an vielen Stationen spürbar und erlebbar. Mit sich selbst wieder in Kontakt kommen, aber auch mit Weggefährten, seinen Rhythmus finden und sich eine Auszeit zu gönnen, sich etwas zumuten, wie auch einfach die Seele baumeln lassen – all dies war in diesem interessanten und vielseitigen Programmformat möglich. Und nicht zuletzt trug die aufmerksame und liebevolle Gastfreundschaft der Schwestern im Casa di Santa Brigida, direkt an der Stadtmauer Assisis gelegen, dazu bei, dass schließlich in Balingen überaus zufriedene und Assisi-begeisterte Teilnehmer aus dem Bus stiegen.