Balingen "Eine unliebsame Überraschung"

"Wir mussten sofort reagieren", sagte Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler in der vergangenen Sitzung am Mittwoch. Er berichtete, dass die Deutsche Bahn (DB) im Frühjahr die Stadtverwaltung über Schäden am Brückengeländer informiert habe. Ein Statiker hatte weitere Schäden an den Belagsdielen festgestellt, weshalb die Brücke gesperrt wurde. "Das war eine unliebsame Überraschung", so Köhler.

Nun seien die Pläne für die Sanierung fertig, die Kosten stünden fest. Sie konnten von zunächst 185 000 Euro auf nunmehr 174 000 Euro reduziert werden. Dieser Betrag sei nicht im Haushalt eingestellt. Die Arbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein, "bei optimalen Bedingungen", wie der Tiefbauamtsleiter betont.

Angela Godawa (SPD) hielt fest, dass sie immer wieder gefragt werde, wann die Sperrung aufgehoben wird. "Ich habe gar nicht gewusst, wie stark frequentiert die Brücke ist", meinte sie schmunzelnd.