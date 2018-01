Als deutsche Ökonomin, ehemalige Politikerin mit EU-Erfahrung und Geschäftsführerin der European Experience Company war sie vollmundig angekündigt worden, Petra Erler, die Gastrednerin beim Balinger Bürgertreff am Samstag. Daher durfte man auch gespannt sein, was sie als Expertin und Insiderin zum Brexit zu sagen hatte. Doch mit ihren Ausführungen riss sie die Zuhörer nicht von den Sitzen; diese rutschten stattdessen immer tiefer in sie hinein. "Unterschiedlich" seien die Reaktionen gewesen, teilt Balingens Pressesprecher Jürgen Luppold denn auch mit. Wer 2019 am Redepult steht wird, entscheidet sich seinen Worten nach erst im Laufe des Jahres. Eines gelte aber jetzt schon: "Der Kostenrahmen muss vertretbar sein." Somit dürfen die Besucher des Bürgertreffs wieder gespannt sein, ob sich unter dieser Prämisse auch Qualität einkaufen lässt.