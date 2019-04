Balingen Einbrecher richten hohen Sachschaden an

Bei einer Firma in der Buhrenstraße hebelten die Unbekannten den Haupteingang zum Verwaltungsgebäude auf. Nach Betreten des Gebäudes standen sie in der Schleuse, wo eine Glastür den weiteren Weg versperrte.

Nach dem Zertrümmern des Hindernisses gingen die Täter weiter und durchsuchten die Büroräume. Einen Wandtresor hebelten sie mit aller Gewalt auf. Sie fanden etwas Münzgeld und eine Spendendose. Der Schaden, den sie anrichteten, ist um ein Vielfaches höher und liegt bei mehreren tausend Euro.

Bei der zweiten Firma in der Konrad-Adenauer-Straße brachen die Gauner zunächst ein Fenster auf. Sie stiegen in den dahinter gelegenen Büroraum ein. Einen abgeschlossenen Rollcontainer öffneten die Eindringlinge mit dem Originalschlüssel, den sie beim Durchstöbern des Raumes gefunden hatten. In dem Container befand sich etwas Bargeld, das die Diebe einsteckten.