Balingen (gu). Bonjour, bienvenue a Balingen: 62 Gäste aus der französischen Partnerstadt am Atlantik sind am Freitagabend vor der Balinger Stadthalle von ihren Gastgebern begrüßt worden. Mit dabei: der Bürgermeister von Royan, Patrick Marengo. Der Balinger Oberbürgermeister Helmut Reitemann hatte zur Begrüßung eine gute Nachricht: Lyliane Isendick-Malterre, die seit 28 Jahren auf französischer Seite die Städtepartnerschaft koordiniert, wird vom deutschen Botschafter in Paris, Nikolaus Meyer-Landrut, mit dem deutsch-französischen Freundschaftspreis ausgezeichnet. Seinen französischen Amtskollegen lud Reitemann ein, an diesem Wochenende Balingen kennenzulernen und zu erfahren, "wie Balingen Heimat sein kann". Patrick Marengo konterte, dass es keine langen Reden brauche, wenn man sehe, wie sich die Franzosen und ihre hiesigen Gastgeber begrüßen: Es sei offensichtlich, dass sich eine langjährige, enge Freundschaft entwickelt habe. Wie jedes Mal wurden die Marseillaise und die deutsche Nationalhymne gesungen, ehe es zum Abendessen in den Gastfamilien ging.