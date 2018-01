Balingen Ein starker Endspurt

Der HBW II macht im neuen Jahr dort weiter, wo er im vergangenen aufgehört hatte und feierte im neunten Heimspiel der Saison den neunten Sieg.

Vor rund 250 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena lag das Doster-Team gegen den Tabellenvierten neun Minuten vor dem Ende noch mit 19:21 im Hintertreffen, doch dann legten die Gastgeber – Doster hatte in einer Auszeit sein Personal ausgetauscht – so richtig los. Sie gestatten der HG keinen weiteren Treffer und drehten die Partie mit einem 6:0-Lauf. Nachdem Julian Thomann auf 20:21 verkürzt hatte, ließ Oftersheims Coach Daniel Polifka mit sieben Mann angereifen – und der taktische Kniff ging gründlich in die Hose. Markus Dangers und Fabian Wiederstein nutzten zwei Ballverluste der Gäste und trafen in den verwaisten HG-Kasten. Zweitliga-Aushilfe Jannik Hausmann mit einem Schlagwurf in den Winkel bei angezeigtem Zeitspiel, Adam Soos und Moritz Strosack legten bis zum 25:21-Endstand nach.

"Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass wir mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet sind. Die Deckung hat über weite Strecken sehr gut funktioniert. Einen Schönheitspreis haben wir aber nicht gewonnen", so HBW-Coach Doster. Was ihm überhaupt nicht gefiel: "Wir hatten gleich nach der Pause viele Möglichkeiten, um uns weiter abzusetzen, haben das aber verpasst und so Oftersheim wieder eine Führung ermöglicht. Das hätten wir einfach besser lösen können."