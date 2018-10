Balingen Ein rundum gelungener Jubiläumstag

In seiner Predigt erinnerte Dekan Bock daran, dass am 18. September 1918 quasi Zwillinge geboren worden seien, dass zwei Pfarreien entstanden seien: St. Elisabeth in Tailfingen und Heilig Geist in Balingen. Elf Tage zuvor sei der Waffenstillstand ausgerufen worden. Das Leben der Menschen sei geprägt gewesen von Sorgen und Orientierungslosigkeit. Hier habe sich die Kirche als ein Ort erwiesen, an dem die Menschen Zugehörigkeit erleben konnten.