Balingen Ein letzter Härtetest

HBW-Trainer Jens Bürkle kommt das Turnier, an dem neben dem HBW und Gastgeber Stuttgart der Tabellenführer der Swiss-Handball-League, Wacker Thun, sowie der österreichische A1-Ligist Bregenz teilnehmen, wie gerufen. "Wir haben in der EM-Pause richtig Gas gegeben und an den Defiziten gearbeitet. Wir haben uns beispielsweise ein hohes Spieltempo angeeignet. Trotz der hohen Belastung haben wir keine neuen Verletzten zu beklagen. Allerdings werden die Jungs noch etwas müde sein, aber dennoch wollen wir am Samstag und Sonntag zeigen, dass wir guten Handball spielen können."

Allerdings plagen den ehemaligen Bundesligaprofi vor dem ersten Spiel am Samstag gegen Bregenz, das um 18.30 Uhr in der TVC-Halle in Bad Cannstatt steigt, Probleme auf der Torhüterposition. Denn sowohl Tomas Mrkva, der mit Tschechien noch das Platzierungsspiel bei der EM bestreitet, als auch der tunesische Nationaltorhüter Marouen Maggiaz, der bei den Afrika-Meisterschaften weilt, sind ebenso nicht verfügbar, wie Jonas Baumeister und Mario Ruminsky, die am Samstag mit dem HBW II in der 3. Liga im Einsatz sind. So wird neben Eric Seeger aus der A-Jugend ein Bregenzer Torhüter aushelfen und zwischen den HBW-Pfosten stehen. "Am Sonntag sind dann Baumeister und Ruminsky dabei", sagt Bürkle. Im zweiten Spiel treffen die "Gallier von der Alb" je nach Spielausgang gegen Bregenz auf den Sieger oder Verlierer der zweiten Samstagsbegegnung zwischen Gastgeber TVB Stuttgart und Wacker Thun. Das Spiel um Platz drei steigt um 16 Uhr, das Finale um 18 Uhr jeweils in der Zeppelinhalle in Fellbach.

"Klar wollen wir gerne das Finalspiel am Sonntag erreichen, am liebsten gegen Stuttgart", sagt Bürkle und verdeutlicht, dass er am liebsten beide Spiele gewinnen will. "Wir wollen die Dinge, die wir uns im Training erarbeitet haben in den beiden Begegnungen gut umsetzen und uns auf einem hohen Niveau präsentieren."