Balingen Ein Kulturträger: Heselwanger Musikverein in Feierlaune

Balingen-Heselwangen. Mit einem zweitägigen Fest am kommenden Wochenende erinnert der Musikverein Heselwangen an seine Gründung vor 60 Jahren. Aus dem einst zarten Pflänzchen ist in den Folgejahren ein stabiler, mitgliederstarker Verein geworden, welcher nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Gesamtstadt als Kulturträger auftritt.