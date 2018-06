Balingen "Ein Kraftakt für die Verwaltung"

Über die aktuelle Entwicklung informiert das Jugendamt den Jugendhilfeausschuss des Kreistags am Montag, 11. Juni, ab 17 Uhr im Sparkassensaal der Sparkasse Zollern­alb. Die Jugendlichen waren hauptsächlich in Wohngruppen untergebracht – laut Jugendamt insgesamt 97. Davon lebten 38 in Einrichtungen außerhalb des Landkreises. Elf Jugendliche waren in Gastfamilien untergekommen, drei bei Verwandten, und einer lebte in einer eigenen Wohnung mit ambulanter Betreuung.

Trotz aller Bemühungen hätten die Kapazitäten im Landkreis nicht ausgereicht, und die Jugendhilfeeinrichtungen seien landesweit voll besetzt gewesen, teilt das Jugendamt mit. So habe man teilweise auf Unterbringungsmöglichkeiten in anderen Bundesländern – zum Beispiel Bayern – zurückgreifen müssen.

Das ursprünglich in Kooperation mit den Landkreisen Reutlingen und Tübingen geplante Jugendwohnheim im Hechinger Fürstengarten ist laut Verwaltung nicht zustande gekommen. Vorgesehen war zunächst, dort aus den drei Landkreisen jeweils 20 Jugendliche mit besserem Bildungsgrad und Sozialkompetenzen unterzubringen. Das hätte – so die damalige Einschätzung – einen relativ geringen Betreuungsschlüssel erforderlich gemacht. Bedingt durch die sich verändernden Herkunftsländer war aber keiner der drei Landkreise in der Lage, eine entsprechende Zahl von Jugendlichen mit ähnlichen Grundvoraussetzungen zu melden.