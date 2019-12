Balingen Ein Jahr AfD reicht ihm fürs ganze Leben

Früher politisch "völlig unbeleckt"

Was hat Buck zur AfD gebracht, was trieb ihn wieder hinaus? Der 44-Jährige sagt, er sei weniger aus Protest und eher mit dem Willen in die Partei eingetreten, irgendwie in der Politik mitzumachen. Bis dato sei er in keiner Partei, sei diesbezüglich "völlig unbeleckt" gewesen. In den ersten Wochen in der AfD sei er das gewesen, was man klassischerweise ein passives Mitglied nennt.