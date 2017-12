Balingen Ein harter Brocken zum Jahresabschluss

Das Hinspiel hatten die "Jung-Gallier" nach hartem Kampf in Günzburg mit 32:29 für sich entschieden. Beeindruckend war vor allem, wie die sehr junge und körperlich unterlegene Mannschaft der bayerischen Schwaben mit Spielwitz, Schnelligkeit und Kampfkraft die JSG in Bedrängnis gebracht hatte. Der größte Trumpf der VfL-Youngster ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Das mussten auch die Gegner aus Zweibrücken, Ostfildern und Bietigheim leidvoll erfahren, denen der VfL in deren eigener Halle jeweils beide Punkte abnahm. Aufhorchen ließ die Günzburger A-Jugend auch durch das Remis zuhause gegen die SG Pforzheim/Eutingen, einen der Topfavoriten auf die vorderen Plätze.

Die "Jung-Gallier" dürften also vor diesem auswärtsstarken Gegner gewarnt sein und dürfen ein spannendes Match erwarten.

Zumal es für beide Mannschaften um viel geht. Als Tabellensechster nimmt die JSG mit 13:11 Punkten derzeit den letzten Platz ein, der zur direkten Qualifikation für die Jugend-Bundesliga in der nächsten Saison berechtigt. Doch ausruhen können sich die Eyachstädter auf dieser Platzierung nicht. Denn mit Frisch auf Göppingen, der HSG Konstanz und der JSG Echaz-Erms sitzt ihnen die Konkurrenz in Schlagweite direkt im Nacken. Allerdings beträgt der Rückstand auf den zweitplatzierten TV Bittenfeld nach Minuspunkten gesehen nur vier Zähler. Aufgrund der engen Tabellenkonstellation würden sich die Jungs des Trainerduos Hotz/Foth nicht nur zum Jahresabschluss mit zwei Punkten beschenken, sondern auch wichtige Zähler im Kampf um die direkte Qualifikation sammeln. Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, hoffen die JSG-Jungs auf die hoffentlich zahlreiche Unterstützung der Zuschauer in der Sparkassen-Arena.