Balingen "Ein Gewinn für die gesamte Partei"

Zollernalbkreis. Annette Widmann-Mauz, Staatsministerin, Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Frauenunion, kommentierte den Erfolg von Kramp-Karrenbauer dahingehend, dass diese "ein Gewinn für die gesamte Partei ist. Sie steht für Zusammenhalt und inhaltliche Erneuerung". Jetzt müsse es darum gehen, mit Geschlossenheit gemeinsam nach vorne zu gehen und entschlossen die Themen anzupacken, die die Menschen umtreiben. "Denn Deutschland braucht die starke Volkspartei CDU in Zukunft mehr denn je", so Annete Widmann-Mauz weiter.

"Gut aufgestellt"

Von den Merz-Befürwortern erklärte die baden-württembergische Wirtschaftsministerin und Kreisvorsitzende Nicole Hoffmeister-Kraut, sie sei froh, "dass sich drei starke Kandidaten zur Wahl gestellt haben. Das zeigt, dass die CDU personell hervorragend für die Zukunft aufgestellt ist". Sie wünscht Kramp-Karrenbauer viel Erfolg in ihrem neuen Amt, "in dem wir sie aus Baden-Württemberg heraus tatkräftig unterstützen werden. Ich denke, AKK verkörpert Kontinuität, wird aber definitiv auch neue Akzente setzen". Hoffmeister-Kraut hofft, dass nun auch Friedrich Merz und der dritte Kandidat Jens Spahn trotzdem weiter in herausgehobener Funktion zum Erfolg der CDU beitragen. Denn eines sei klar: "Wir können nur gemeinsam die Menschen für die CDU gewinnen."