Balingen Ein Feuerwerk zu Neujahr

Der Solist ist Domorganist in Rottenburg und Professor für Orgelliteraturspiel, Orgelimprovisation und Liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg. 2008 gewann er den ersten Preis beim renommierten Wettbewerb "Orgelimprovisation im Gottesdienst", der seit 1993 nicht mehr vergeben worden war und auch seither nicht wieder vergeben worden ist. Nach dem A-Examen mit Auszeichnungen in Orgelliteraturspiel und Liturgischem Orgelspiel/Improvisation arbeitete Ruben Sturm vier Jahre lang als Regionalkantor in der Diözese Mainz. Im Herbst 2009 erfolgte die Berufung in die Bischofsstadt Rottenburg am Neckar, wo er seit 2010 als Domorganist und Professor für Orgelliteraturspiel und Orgelimprovisation/Liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Kirchenmusik wirkt.