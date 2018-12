Balingen Ein Feuerwerk an Illusionen

Jakob Mathias zählt trotz seiner jungen Jahre zu den besten Zauberern Europas. Von Vater Martin mit dem Zaubervirus infiziert, wurde er im Alter von drei Jahren gemeinsam mit Papa und Mama mit der "Zauberschule" Deutscher Meister der Zauberer; seine "Beach Party" wurde bei der Weltmeisterschaft der Zauberkunst (FISM) 2015 in Rimini mit dem dritten Platz gekürt. Dieser Showact erzählt eine zauberhafte Geschichte vom Strand und zeigt eine neue Art der Großillusion, die ein "Feuerwerk an neuen Effekten" zündet.

Zuschauer erleben eine Tauchfahrt in die Tiefe der Träume

Christoph Kuch ist Deutscher Meister und Gewinner der Weltmeisterschaft der Zauberkunst (Mentalmagie). Er nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in das Unerwartete und Unerklärliche. Seit mehr als 20 Jahren führen ihn seine Engagements durch Europa, Australien, Asien und die USA. Kuch ist bekannt für seine humor- und zugleich niveauvolle Unterhaltung. Er führt an die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Er nimmt die Besucher mit auf eine Tauchfahrt in die Tiefe der Träume und lässt sie staunen, wenn er ihre Gedanken Wirklichkeit werden lässt. Mit Charme und Augenzwinkern öffnet er das Tor zu einer faszinierenden Welt der Gedanken, einer Welt voller Magie und Entertainment.

Robert Choinka ist ein unverwechselbares Original. Neben akrobatischen Höchstleistungen zeichnet sich seine Nummer durch ihren außergewöhnlichen Charakter aus. In der Rolle des machohaften Mechanikers, durch dessen Adern Motoröl fließt, vollführt er mit an Arroganz grenzender Gelassenheit einarmige Handstände auf seinem Reifenstapel.

David Pricking ist Zauberkünstler und erzählt in seinem Showact eine wahre Geschichte aus seinem Leben. Bei den Weltmeisterschaften 2015 wurde er damit Vizeweltmeister. Mit dem Titel "Time" geht es natürlich um Zeit. Diese manipuliert er ohne Ärmel und doppeltem Boden nur mit seinen Händen – gemischt mit Münzen und Spielkarten. Dieses visuelle Feuerwerk zündet viele magische Effekte.

Die beiden Illusionisten Marc & Alex sind nicht nur die Produzenten des "Wintervarieté Balingen", sondern stehen mit ihren Kollegen auch selbst auf der Bühne. Spektakuläre Großillusionen sind ihr Spezialgebiet. Und genau diese zeigen sie wieder auf die Stadthallenbühne. Zusammen mit ihrer Partnerin Lisa und ihrem Team bringen sie seit mehr als 25 Jahren ihre Magie auf die Bühnen in ganz Europa. Unzählige internationale Auszeichnungen zeigen, dass diese Shows ganz besonders sind.

Karten kosten in den bekannten Vorverkaufsstellen und unter der Tickethotline 07433/9 00 84 20 zwischen 32,50 und 41 Euro, ermäßigt zwischen 22,80 und 28,70. Euro. Junge Besucher bezahlen acht Euro.