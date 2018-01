Balingen Ein Duell mit mächtig viel Brisanz

Es ist das erste von vier Heimspielen in Folge für die "Jung-Gallier", und es steckt eine Menge Brisanz in diesem Match. Die JSG Balingen-Weilstetten hat ab jetzt nur noch Endspiele im Kampf um Platz sechs, der die direkte Qualifikation für die nächste Bundesligasaison zur Folge hätte, und da Göppingen nicht nur das gleiche Ziel verfolgt, sondern sich auch für die 30:31-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren will, wird es mit Sicherheit ein Spiel mit vielen Emotionen geben.

Die JSG hat derzeit 15:15 Punkte auf ihrem Konto, Frisch Auf bringt es auf 13:13 Zähler bei zwei Spielen weniger. Die Tordifferenz ist identisch und somit stehen sich am Sonntagmittag zwei Mannschaften gegenüber, die sich ein Duell auf Augenhöhe liefern werden. Es bleibt abzuwarten, ob die "Jung-Gallier" um das Trainerduo Tobias Hotz und Christoph Foth endlich den Schalter über die volle Distanz von 60 Minuten umlegen können.

Auch Göppingen spielt, wie die JSG, bislang eine durchwachsene Saison. Aufhorchen ließen die Märklinstädter durch den Punktgewinn zuhause gegen die Rhein-Neckarlöwen sowie den hohen Auswärtssieg beim TSV Wolfschlugen.