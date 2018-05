Balingen Ein blitzblanker Start ins Vergnügen

Balingen. Das gute Wetter macht’s möglich: In den Balinger Freibädern beginnt die Saison wie geplant. Das Bad in Balingen öffnet am Donnerstag, 10. Mai (Himmelfahrt), seine Türen. Am Samstag, 19. Mai, öffnen dann auch die Freibäder in Engstlatt und Streichen. Das Freibad in Balingen ist wochentags von 6 Uhr an sowie an Wochenenden und Feiertagen ab 8 Uhr geöffnet; geschlossen wird wetterabhängig spätestens um 20 Uhr. In Engstlatt gelten folgende Öffnungszeiten: an Wochentagen von 9 bis 20 Uhr; dienstags und donnerstags bereits um 8 Uhr; an Wochenenden von 8 bis 20 Uhr. Das Streichener Höhenfreibad steht unter der Woche von 10 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr offen. In Streichen und Engstlatt gilt die Schlechtwetterregelung: Ist es kälter als 20 Grad, bleiben die Bäder zu.