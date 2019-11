Balingen Frau will Grundstück nicht verkaufen

Das hier sei ein Familienbetrieb, den man nicht so leicht aufgeben wolle. Ihr Sohn Michael, der gelernter Gärtner sei, wolle weitermachen, wenn sie in ein paar Jahren in Ruhestand gehe: "Etwas anderes kann er sich gar nicht vorstellen. Es ist unsere Existenz." Ein Stück Land könne man verkaufen, ein Landwirt könne auch anderswo pflügen. "Aber wenn das Geschäft drauf steht, hängt eine ganze Menge mit dran." Zum Beispiel das Becken mit zigtausend Liter Wasser, die Gebäude, das Pflaster. Und die Pflanzen: "Die kann man nicht einfach umsiedeln."

Schon einmal habe man das Geschäft schließen und anderswo neu anfangen müssen: In den 1970er-Jahren, sagt Renate Sellner, sei der Betrieb im Balinger Gewerbegebiet Auf Gehrn gewesen, dort, wo jetzt der Edeka-Markt fertiggestellt wird. Die Gewerbefläche habe man auf zehn Jahre gepachtet. Als der Pachtvertrag ausgelaufen sei, habe man für die Gärtnerei einen neuen Standort suchen müssen. Das Grundstück am Ortseingang von Dürrwangen, das ihr Mann von der Oma geerbt hatte, bot sich an. Ein weiteres wurde dazugekauft. "Wir hängen mit Herzblut dran", sagt sie. "Wenn man was kauft, macht man das für immer."

Gute Verkehrsanbindung an Bundesstraße

Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2015 habe sie den Betrieb zusammen mit ihrem Sohn Michael und ihrer Schwägerin Gudrun Dehner weitergeführt. Jahre habe es gedauert, bis der Betrieb einen festen Kundenstamm aufgebaut hatte. Dabei habe sicherlich auch die Verkehrsanbindung geholfen: Der Betrieb ist von der Bundesstraße aus zu sehen.

Zwar habe man ihr angeboten, für ihr Grundstück mehr zu bezahlen als den anderen Eigentümern. Renate Sellner bleibt eisern: "Dafür kann ich bei den heutigen Auflagen nicht anderswo neu bauen." Außerdem gebe es kein anderes Grundstück, das sich für den Betrieb so gut eigne.

Mittlerweile zwei Verhandlungsrunden hat es von Seiten der Balinger Stadtverwaltung, die dabei im Auftrag des Landkreises handelt, mit den Grundstückseigentümern gegeben. In der zweiten Runde ist den Eigentümern mehr Geld geboten worden. "Einzelgespräche" seien noch notwendig, heißt es aus dem Rathaus. Verträge sind noch nicht unterzeichnet. Und laut Renate Sellner gibt noch mindestens einen weiteren Eigentümer, der nicht verkaufen wolle. "Man kann uns nicht in die Knie zwingen. Wir bleiben hart."

Der Verkauf von Bäumen und Stauden sei übrigens nicht das einzige Geschäft, sagt Renate Sellner: "Wir bekommen auch den Auftrag, eine Hecke zu schneiden oder einen Garten zu richten." Viele ältere Kunden könnten das allein nicht mehr tun. Und es sei ein schönes Gefühl, wenn die Kunden danach zufrieden seien. "Der Gartenbau ist das Herz unseres Betriebs. Wenn’s nicht mehr schlägt, hilft auch ein neues Zentralklinikum nicht."