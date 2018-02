Balingen Eigentor für "Balinger Groko"

Deshalb ist es mehr recht als billig und verstößt nicht gegen die Geschäftsordnung, wie OB Reitemann selbst betont, wenn Seifert in Rahmen einer Gemeinderats-Sitzung hierzu ein Statement abgibt. Wenn dann OB Reitemann ihm das Wort abschneidet, ihm untersagt, seine Rede zu Ende zu führen, dafür von SPD und CDU Unterstützung erfährt, zeigt dies deutlich, welch unprofessionelle, undemokratische Grundeinstellung hier zugrunde liegt. Und ist symptomatisch für die Entfremdung der ehemaligen Volksparteien von ihrer potenziellen Wählerschaft.

Diese paar Rest-Minuten seiner Rede hätten die, die nicht seiner Meinung waren und den Inhalt der Ausführungen unberechtigter Weise im Privaten verortet haben, aushalten müssen. Mehr noch, man muss sogar von Dummheit sprechen. Erst durch die Über-Reaktion von OB Reitemann (CDU), Hahn (CDU) und Maute (SPD) hat der Redebeitrag und das Unterbinden desselben eine ungeheure öffentliche Resonanz mit der entsprechend berechtigten Empörung erfahren.

Hätte man Seifert zu Ende sprechen lassen, wäre vielleicht nur eine Randnotiz in der Presse erschienen, und die Öffentlichkeit hätte nichts Genaues von Seiferts Ausführungen mitbekommen, auch die nachfolgende Auseinandersetzung wäre ausgeblieben. So war das ganze "O(hne)B(edacht)-Vorgehen" am Ende nur eine Steilvorlage für Peter Seifert und ein krachendes Eigentor für die "Balinger Groko".