Balingen Eigene Reinigungskräfte sind kaum billiger

"Im Endeffekt ist Eigenreinigung nicht günstiger als Fremdreinigung", hielt er fest. Vor allem die vollständige Übernahme durch städtische Angestellte bedeute nicht nur direkte Kosten, sondern auch mehr organisatorischen Aufwand.

Für die Eigenreinigung müssten entsprechende Strukturen erst noch geschaffen werden: "Das ist eine langfristige Vorbereitung", die nicht nur mehrere Jahre Vorbereitung, sondern auch im Rathaus zusätzliche Stellen erfordern würde. Hinzu kämen Aufwand und Kosten für Qualitätssicherung, Schulung, Betreuung der Arbeitskräfte und Anschaffung technischer Ausrüstung.

In vielen Städten gebe es eine Mischung der beiden Modelle, so Ullbrich. Auch in Balingen werden rund 67 000 Quadratmeter von Dienstleistungsunternehmen geputzt – etwa die großen Sporthallen – und beispielsweise hinsichtlich des Datenschutzes sensiblere Bereiche – wie Rathaus oder einige Kindergärten, insgesamt etwa 21 000 Quadratmeter –­ von städtischen Kräften.