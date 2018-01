Balingen Ehemaliges Landratsamt als Haus der Geschichte

Der Druck wird nun an die Gemeinderäte weitergegeben, die zustimmen sollen, das Archivgebäude und das Grundstück sofort an den Investor zu verkaufen, obwohl noch kein neues Archiv vorhanden ist. Dadurch entsteht die Gefahr, dass die jahrhundertealten Akten, das Gedächtnis von Balingen, jahrelang irgendwo eingelagert werden, was zu Aktenverlusten führen kann; ganz zu schweigen von den enormen Kosten eines zweiten Umzugs. Wer übernimmt dafür die Verantwortung?

Das Bauamt schlägt wie bei der Hindenburgstraße erneut vor, ein Archiv nahe ans Wasser zu bauen – sprich auf den Freibadparkplatz bei der Brücke. Moderne Archive hingegen lagern ihre Akten in den Untergeschossen, sicher vor Licht und Feuchtigkeit. Wenn nun für das Archiv die Nähe zur Zehntscheuer und zum Zollernschloss gesucht wird, dann wäre eine komplette Neuorientierung sinnvoll.

Meine seit vielen Jahren geäußerte Idee: Das Archiv kommt in das ehemalige Landratsamt an der Torbrücke. Dieses wird dann zum "Haus der Geschichte" weiterentwickelt mit Vortragssaal und ähnlichem. Vorteil: Die Archivakten könnten sofort in ein substanziell gutes Gebäude umgelagert werden. Der Saal könnte weiterhin für Hochzeiten und kulturelle Zwecke genutzt werden. Die betroffenen Ämter könnten schnell in die vorgeschlagene Grünewaldstraße verlagert werden. Die stiefmütterlich behandelte Jugendmusikschule könnte in das historische, bisher dem Verfall preisgegebene Schwefelbad-Kino umziehen, das natürlich renoviert und restauriert werden müsste.