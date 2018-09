Unlängst haben die EDEKA-KOCH-Märkte ihre neuen Auszubildenden in Empfang genommen. Begrüßt wurden sie von Klaus Koch in der Traufganghütte Brunnental in Albstadt-Laufen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen lernten sich die Auszubildenden, Filialleiter und Ausbilder kennen. Klaus Koch stellte das Unternehmen vor, und es wurde besprochen, wie die Zusammenarbeit im Betrieb und der Berufsschule aussehen wird. Foto: Wahl