Balingen Edeka-Koch auf Gehrn öffnet am 5. Dezember

Für Kunden wolle er Auf Gehrn der "Frischeanbieter Nummer 1" sein, mit einem "tollen und vollen Sortiment". Die Verkaufsfläche umfasst 2000 Quadratmeter. Neben der "wunderschönen Obsttheke", einem großzügigen Fisch-, Käse, Fleisch- und Wurstangebot gibt’s dort künftig unter anderem ein großes Biosortiment mit mehr als 4000 Artikeln, dazu viele regionale Erzeugnisse.

Unverpackt-Station ist vorgesehen

Wer will, kann sich Waren in mitgebrachte Behältnisse einpacken lassen, auch ein Unverpackt-Station ist vorgesehen. Koch will zudem, wie an anderen Standorten auch, mit "Foodsharern" sowie den Tafelläden zusammenarbeiten.

Bauherr des Markt im Gewerbegebiet Gehrn ist Edeka; das Handelsunternehmen hat zusammen mit Klaus Koch einen zweistelligen Millionenbetrag in den Neubau gesteckt.

Im Oktober 2018 hatte der Abriss des Vorgängergebäudes begonnen. Neu errichtet wurde nicht nur das Gebäude, auch der Parkplatz mit 180 Plätzen wurde frisch angelegt. Rund 50 Mitarbeiter werden in der neuen Niederlassung tätig sein.