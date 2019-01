Balingen Eckart von Hirschhausen begeistert Publikum

Von Hirschhausen erweist sich jedoch nicht nur als Ratgeber, sondern auch als bemerkenswerter Entertainer, sei es als Zauberkünstler oder, mit Unterstützung von Christof Reuter am Klavier, als Sänger bei seiner musikalischen Hommage an die Schnecke oder frei nach den Beatles als Sänger von "All You Need is Less". Die Zuschauer sind bei von Hirschhausen nicht nur Staffage, sondern werden von dem Tausendsassa mit ins Programm einbezogen. Gemeinsam werden "When the Saints go Marching in" und "Thank You for the Music" gesungen, und eine Minute lang wird in der voll besetzten "volksbankmesse" Kindergeburtstag gefeiert, als übergroße Luftballons von den Zuschauern mit den Händen durch die Halle bugsiert werden. Und von Hirschhausen möchte von den Besuchern wissen, was sie als ihr Lebensziel ausgemacht haben.

Der Applaus war riesig. Als weiteren Gag hatte jeder Besucher die Möglichkeit, per Mail diesen als Datei anzufordern. "Immer, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt habe ich mir einen Applaus verdient, dann haben Sie diesen jetzt zur Hand", verdeutlichte Hirschhausen die Absicht dieses Angebots.