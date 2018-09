Balingen Echo der Visionen-Aussteller durchweg positiv

"Nahezu alle Schulen im Landkreis sind der Einladung gefolgt", fassen WFG-Chefin Silke Schwenk und ihr Team zusammen. Durchweg positive Rückmeldungen habe es von den Ausstellern gegeben.

Priska Simon, Ausbildungsleiterin von Möbel Rogg, ist froh über die steigenden Besucherzahlen. "Auch dieses Jahr haben wir wieder Praktika in unserem Unternehmen vereinbart, was der beste Einstieg für einen Ausbildungsplatz ist", sagt sie.

Der Gemeinschaftsstand der Go Textile mit den Firmen Peter Müller, Eschler, Mey, Nina von C., Sanetta und Carl Meiser hat den gemeinsamen Auftritt genutzt, um die Vielfalt der Ausbildungsberufe in der Textil- und Bekleidungsindustrie vorzustellen. "Wir sind auf eingehende Bewerbungen gespannt", meinen die Aussteller.