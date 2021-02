1 30 neue Corona-Infektionen meldete das Gesundheitsamt am Wochenende im Zollernalbkreis. Foto: Balk Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: 30 neue Infektionen und ein weiterer Todesfall

Zollernalbkreis. Das Corona-Geschehen im Zollernalbkreis ist auch am Wochenende weiter ungebremst gewesen. Das Gesundheitsamt meldete 30 neue Fälle – der Inzidenzwert ist auf über 60 gestiegen. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen: Ein Mann im Alter von 60 Jahren ist an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit haben nun 131 Menschen im Landkreis wegen Corona ihr Leben verloren.

Das Gesundheitsamt meldete am Samstag zunächst 19 weitere Infektionen; diese Betroffenen leben in Albstadt (2 Fälle), Balingen (5), Bisingen (2), Burladingen (3), Dotternhausen (1), Haigerloch (2), Hechingen (2), Meßstetten (1) und in Rangendingen (1)). Am Sonntag kamen weitere elf Infektionen dazu – diese Betroffenen leben Albstadt (1 Fall), Balingen (1), Bisingen (1), Bitz (1), Burladingen (1), Dautmergen (1), Haigerloch (1), Meßstetten (1) und Straßberg (3).

Der Inzidenzwert ist in den vergangenen Tagen leicht, aber kontinuierlich nach oben gegangen: Am Freitag lag er bei 54,4, am Samstag bei 57,6, am Sonntag nun bei 61,3. Von der Marke von 50 hat er sich damit immer mehr entfernt – der Marke, ab der der Landkreis eine nächtliche Ausgangsbeschränkung erlassen kann. Bisher hat Landrat Günther-Martin Pauli auf diese Maßnahme verzichtet.

Die Zahl der Menschen im Zollernalbkreis, die sich das neuartige Coronavirus seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 eingefangen haben, hat sich mit den neuen Fällen vom Wochenende auf 5491 erhöht. Die überwiegende Mehrheit davon – 5156 – gilt inzwischen als wieder genesen.

Aktuell gelten 204 Bürger im Landkreis als infiziert. Die meisten akuten Fälle gibt es in Balingen (42), gefolgt von Albstadt (34) und Haigerloch und Hechingen (jeweils 21), Burladingen (15), Bisingen und Winterlingen (jeweils 13) und Meßstetten (12). Weitere Fälle gibt es in Rangendingen, Rosenfeld und Schömberg (jeweils 6), Straßberg (4), in Bitz, Dautmergen und Geislingen (jeweils 3), sowie in Dotternhausen und in Obernheim (jeweils 1).

Als "coronafrei" galten am Sonntag Dormettingen, Grosselfingen, Hausen am Tann, Jungingen, Nusplingen, Ratshausen, Weilen unter den Rinnen und Zimmern unter der Burg.