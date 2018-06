Balingen Dusch-Verbot im Ostdorfer Sportheim

Den Bakterien, die unter anderem Durchfall, Fieber oder grippeähnliche Beschwerden auslösen können, kam eine Tübinger Firma auf die Spur, die im Auftrag der Stadt routinemäßig Untersuchungen in den städtischen Einrichtungen vornimmt. Es sei bereits eine thermische Desinfektion vorgenommen worden, sagt Rathaus-Sprecher Jürgen Luppold.

Schon einmal seien Legionellen im Ostdorfer Sportheim entdeckt worden, berichtet Luppold weiter. Weil die Duschen selten genutzt würden, bleibe das Wasser länger in den Leitungen, was einen Befall fördere, so die Vermutung. Daher solle eine Vorrichtung eingebaut werden, die dafür sorgt, dass die Leitungen regelmäßig durchgespült werden, so Jürgen Luppold weiter. Er betont, dass in keiner weiteren städtischen Einrichtung Legionellen entdeckt worden seien.