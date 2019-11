Balingen Duo ist Deutscher Meister im Tipp-Kick

In der Endrunde explodierten Tuma und Will geradezu und schossen die großen Favoriten des Amberger Teams Krätzig und Wagner aus dem Turnier. Sebastian Wagner wurde vor drei Wochen Süddeutscher Vizemeister, wurde 2012 mit dem TKC Hirschlanden Deutscher Meister im Mannschaftswettbewerb der 1. Tipp-Kick-Bundesliga. Wagner wird unter Tipp-Kickern auch "Die Wand" genannt, da er wohl den besten Torwart unter allen Tipp-Kickern spielt. Krätzig war in den vergangenen zehn Jahren Stammgast unter den Top 30 der Rangliste und spielte mit dem OTC Amberg in der Saison 2017/2018 in der 1. Tipp-Kick-Bundesliga. Das Balinger Team 1 entließ dieses Duo mit 4:3 von der Platte, was einem Erdbeben gleichkam.

Sauter und Homscheidt hatten das Team des TKC Nürnberg als Gegner. In der Vorrunde mussten sich die beiden Balinger schon mit 7 : 2 deklassieren lassen. Dann aber kam die Finalrunde, und alles lief anders. Nach der regulären Spielzeit stand es 2 : 2. Die Verlängerung brachte keine Tore mehr, so dass das "Golden Goal" entscheiden musste.

Mit einem Heber aus kaum aussichtsreicher Strafraumposition konnte der Nürnberger Torwart überwunden werden. Frank Sauter und Lukas Homscheidt standen im Halbfinale. Und, nur der Zufall schreibt solche Geschichten, Gegner war das Doppel Balingen 1 mit Peter Tuma und Thomas Will. Somit stand die erste Sensation der diesjährigen Deutschen Doppelmeisterschaft fest: Ein Team aus Balingen wird das Endspiel bestreiten.

Aber auch hier gilt, dass jedes Derby seine eigenen Regeln hat. Denn es waren plötzlich Sauter und Homscheidt, die die favorisierten Tuma und Will ins Schwitzen brachten. Mit zwei glücklichen Abprallern von einer Angriffsspielfigur konnte das Duo 2 jeweils in Führung gehen, geriet trotz folgendem Ausgleich zum 2 : 2 nicht in Rückstand und rettete sich in die Verlängerung.

Jetzt zeigten Tuma und Will Nerven. Und wiederum ein Heber aus wenig aussichtsreicher Schussposition brachte in der Verlängerung den Sieg für die Außenseiter von Team 2, und den Einzug in das Finale. Damit hatte in der ganzen Halle niemand gerechnet, am wenigsten die beiden Finalisten selbst.

Der Finaleinzug schien somit das Größte, was für Sauter und Homscheidt zu erreichen war. Der Gegner war das Doppel des Tipp-Kick-Bundesligisten aus Fürstenfeldbruck, Funke und Renninger. Während Renninger sich erst seit dem vergangenen Jahren mit sehr guten Spielergebnissen im oberen Drittel der Weltrangliste etablieren konnte, ist Funke ein echtes Tipp-Kick- Schwergewicht, Deutscher Einzelmeister und mehrfach Vizemeister bei süd- und ostdeutschen Meisterschaften.

Doch auch die Balinger Tipp-Kicker können zu "Galliern auf der Alb" werden. Und obwohl das Zollernalb-Duo schon nach wenigen Sekunden in Rückstand geriet, spielten beide ungewohnt ruhig weiter, glichen aus, und mit dem Halbzeitpfiff konnte ein harter Schuss aus dem eigenen Strafraum das Team Balingen in Führung bringen.

Das Brucker-Duo wurde sichtbar nervös und wurde mehrfach nur sehr glücklich von weiteren Treffern durch Balingen verschont. Erst ein technischer Fehler der Balinger Abwehr brachte Funke und Renninger noch knapp vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich. Die Verlängerung konnte aber am bisherigen Spielverlauf nichts ändern: Sauter und Homscheidt brachten die Bundesliga-Profis immer wieder in Verlegenheit und ließen ihrerseits kaum mehr gefahrvolle Abschlüsse auf das eigene Tor zu.

Nach dem erneuten Wechsel fiel das Tor zum 2 : 3, wiederum als Heber aus schwieriger Strafraumposition. Danach waren es nur noch Sekunden, die zu überstehen waren und in denen das Balinger Duett das Ergebnis halten konnte. Die Sensation von Amberg war perfekt, und der erste Deutsche-Meister-Titel nach 39 Jahren Tipp-Kick als Sport in Balingen ging an die Eyach.