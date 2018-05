Balingen Düsteres Spektakel zieht das Theaterpublikum in seinen Bann

Es ist ein düsteres Spektakel um sprechende Raben, schwarze Magie und die Kraft der Liebe. Die Müllerstube als zentraler Handlungsort wird dominiert von einem übergroßen Mühlrad. Es signalisiert von Beginn an die Gefahr, in der sich die Müllerburschen um den Neuling Krabat bis zur letzten Szene befinden: das Risiko, zermahlen zu werden von der totalitären Herrschaft des Meisters. Sie müssen nicht nur schuften bis zum Umfallen, sondern freitags auch in Rabengestalt antreten – als gelehrige Schüler in der Schwarzen Kunst.

In der Inszenierung des Theaterpädagogin Maria Radetzki spielen die schwarzen Flügelwesen und ihr krächzender Ruf eine zentrale Rolle. Sie tragen zur gruseligen Grundstimmung bei und verkörpern den drohenden Ich-Verlust. Das erhöhte Tor, durch das der Meister mit seinem Dreispitz in die Handlung eingreift, wirkt durch die glutrote Beleuchtung wie der Eingang zur Hölle.

Gegen diesen düsteren Hintergrund heben sich die Lichtpunkte der Aufführung umso eindrucksvoller ab. Etwa der innige Gesang der bunt gekleideten Dorfmädchen "Christ ist erstanden" in der Osternacht oder die zarte Liebe zwischen Krabat und Kantorka. Sie besteht in der letzten Szene die Probe auf der Mühle und befreit dadurch ihren Geliebten.