Balingen Dürfen Kinder ohne Maske zum Friseur?

"Am ersten Tag herrschte noch Nervosität, Unsicherheit und Skepsis in Bezug auf die Umsetzung aller Vorgaben der BGW zum neuen Salonalltag. Wir wollten unbedingt alles richtig machen, an jede Kleinigkeit denken, nichts übersehen oder vergessen. Damit hab ich mich selbst sehr gestresst und somit auch meine Mitarbeiter", berichtet Jennifer Marx. Die Friseurin betreibt das Studio Haarszene 41 an der Ebertstraße.

Bereits einen Tag danach hätte sich die Lage im Studio entspannt, erzählt Marx. "Das einzig lästige sind die Mund-Nasen-Bedeckungen. Unterhaltungen oder Beratungen sind deutlich schwieriger und Kopfschmerzen machen sich schnell bemerkbar."