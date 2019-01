Balingen Drohnen über der Friedhofskirche

Balingen. Bröckelt der Putz? In regelmäßigen Abständen lässt die evangelische Gesamtkirchengemeinde die Gotteshäuser danach untersuchen, ob es brüchige Mörtelstellen gibt. Eigentlich Routine. Doch bei den letzten Aktionen an der Stadtkirche und an der Friedhofkirche kamen zum ersten Mal Drohnen zum Einsatz.