Balingen Drive-In-Kulturbühne bei Eishalle startet durch

In der prallen Sonne dreht ein Techniker eine Stütze in das sechseinhalb Meter hohe Bühnendach. Dieses soll die Künstler schützen, die dort in den kommenden dreieinhalb Wochen auftreten. Das Besondere: Die Zuschauer und -hörer werden vor der Bühne in ihren Autos sitzen – Drive-In-Kultur in Zeiten von Corona.