Balingen Dreiste Diebe klauen Geldbeutel mit 1500 Euro

Wie die Polizei mitteilt, saß die 29-Jährige am Mittwoch gegen 9.45 Uhr an Haltestelle 2, als sie von einer älteren Dame angesprochen wurde. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie zwei Jugendliche neben sich. Diese nutzten die Tatsache, dass die Frau abgelenkt war, und klauten aus ihrer Handtasche den Geldbeutel. Dann rannten sie in Richtung Bebeltstraße davon.

Im Geldbeutel befanden sich neben dem Bargeld auch diverse Karten und ein Personalausweis. Polizisten entdeckten den Geldbeutel später komplett leergeräumt in einem nahegelegenen Mülleimer.

Die Frau konnte die Täter beschreiben. Täter eins ist etwa 185 Zentimeter groß und schlank, hat braune Augen und braune, kurze Haare. Er trug eine helle Jeanshose, ein schwarzes T-Shirt und weiße Turnschuhe der Marke "Nike". Er hat auffällige Pickel an der Nase. Der zweite Täter ist etwa 170 Zentimeter groß, dick, hat einen Dreitagebart, ein Lippenpiercing und eine Adler-Tätowierung am linken Unterarm. Er trug eine graue Jogginghose mit schwarzer Aufschrift "Uncle Sam" und ein Army-Basecap. Beide Täter sollen ein südländisches Aussehen haben.