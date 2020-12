Balingen Drei weitere Tote – Inzidenz ist nahe 200

Derweil ist über das Wochenende auch die Zahl der Patienten deutlich angestiegen, die wegen einer Covid-Erkrankung im Zollernalb-Klinikum behandelt werden. 35 Corona-Patienten waren dort am Montag aufgenommen, das sind zehn mehr als am Freitag. Vier von ihnen liegen auf der Intensivstation (zwei weniger als am Freitag), weiterhin zwei müssen sogar beatmet werden.