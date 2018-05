Balingen Drei Teilnehmer wollen ihr Geschäftsmodell realisieren

Neben der Tech Startup School wurden auch weitere regionale Initiativen angesprochen, etwa die Technologiewerkstatt in Albstadt.

Höhepunkt des Abends waren die Präsentationen der Projektteams. Die inhaltlichen Schwerpunkte waren die Konzeption einer gastronomischen Online-Plattform sowie einer standardisierten Wirtschaftsdatenanalyse und Prozessoptimierung.

Die Projektergebnisse überzeugten die Investoren, Unternehmer und Experten. Drei Teilnehmende werden ein Geschäftsmodell durch eine Gründung realisieren. Hierfür treten sie schon jetzt mit künftigen Kooperationspartnern in Kontakt. So wird das Team am 13. Juni seine Idee auch beim Tower Pitch der Startup Angels Alb-Bodensee im Thyssenkrupp-Testturm in Rottweil präsentieren.

Bei der Tech Startup School treffen mittelständische Unternehmen mit gründungsinteressierten Studierenden zusammen, um gemeinsam aus Projektideen Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Im Unterschied zu anderen Gründungsangeboten bringen bei der Tech Startup School Alb-Bodensee die Unternehmen die Geschäftsideen ein. Meistens sollen diese Herausforderungen aus dem unternehmerischen Alltag lösen. Während des Programms erarbeiten die Teilnehmenden mithilfe von Gründungsexperten aus diesen Ideen tragfähige Geschäftsmodelle. Nach der Tech Startup School entscheiden die ideengebenden Unternehmen und Teilnehmenden zusammen über eine Umsetzung der Ideen.