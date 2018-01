Balingen Drei langjährige Chorsänger ausgezeichnet

Für 60 Jahre wurde Adelheid Jenter geehrt, die nach ihrer Konfirmation in Wiernsheim in den Kirchenchor eintrat und nach ihrer Heirat und ihrem Umzug nach Engstlatt viele Jahre im dortigen Kirchenchor mitgesungen hat. Seit der Fusion des Kirchenchors Engstlatt mit der Ökumenischen Kantorei singt sie voller Freude in der Ökumenischen Kantorei mit und unterstützt den Alt.

Albert Stanger wurde für 40 Jahre in der Ökumenischen Kantorei geehrt. Stanger sei ein äußerst treuer und zuverlässiger Sänger im Bass gewesen, der nach Möglichkeit private Termine und Urlaube immer um die Chorauftritte herumplante und fast nie gefehlt habe, hieß es. Für 25 Jahre wurde Margarete Kunz geehrt, die auf Bitten von Irmela Bauer zur Kantorei gekommen war. Auch Kunz verpasste, wenn es ihre Gesundheit erlaubte, keine Probe und keinen Auftritt und sang begeistert im Alt mit – obwohl sie, wie sie zugab, eigentlich lieber Sopran gesungen hätte.