Balingen Drei Konzerte unter freiem Himmel

Wurden die "Neon Nights" der Gruppe Black Sabbath noch von einem Gitarrensolo in Hochgeschwindigkeit veredelt, so wälzte sich der "Silent Scream" von Rob Halford wie zähe Lava und mit einer erdrückenden Wucht über die Bühne und hatte auch ruhige Momente zu bieten. Bei "Perfect Strangers" von Deep Purple rasteten die Zuhörer fast aus und johlten nach dem Song, so dass die Lautstärke-tests von Sänger Udo fast überflüssig waren. Enthusiastisch mitgegrölt wurde auch bei anderen Songs. Teils frönte man vor der Bühne dem Headbanging, und am Ende tanzten einige Fans begeistert mit.

Anspruchsvolle, eigene Popsongs

Ganz andere Töne wurden am Samstag bei Anna Paulin und ihrer Band angeschlagen, hier gab es anspruchsvolle, eigene Popsongs der besonderen Art zu hören. Anna Paulin (Gesang, Gitarre, Piano), Joachim Fritz (Keyboards, Bass), Susanne Bachmann (Saxofon, Gesang), Paul Bachmann (Posaune, Gesang) und Alexandra Janus (Gesang) aus dem Großraum Reutlingen/Stuttgart präsentierten gemütliche sommerliche Klänge, wollten bei "Scheiß drauf" nicht betonen, dass es ihnen in Engstlatt nicht gefällt, und besangen nach dem flotten "Cruisen" unter anderem den "Misanthrop". Bei diesem mit einem fetten Beat und Rap-Passagen durchsetzten Titel hüpften die beiden Hauptsängerinnen im Takt, Joachim Fritz setzte dem Lied mit einem Piano-Solo die Krone auf. "Wann denn dann" bestach durch seine Melodie, und auch hier wurde fleißig gerappt. Im Verlaufe von "TagNacht" – hier saß die Sängerin gemütlich am Bühnen-rand – fragte Anna Paulin sich "Wann lässt du mich wieder zu dir", und "Mandala" sorgte durch ein Saxofon-Solo und eine Beatboxeinlage von Paul Bachmann für Erstaunen.

Über ein gut aufgelegtes Publikum freute sich auch das Deutsch-Pop Duo "Parallel" (Francesco Caruso, Koray Cinar) aus Stuttgart. Hier wurde zwischen deutschen und italienischen Texten gewechselt. Bereits beim Eröffnungsstück ging das Duo auch gefühlvoll zu Werke und bestach wie bei den meisten Liedern durch Gesangsharmonien. Beim bekannten "Eine Sprache" betonten die Akteure: "Doch sind wir auch Milliarden, wir sind eins" und verpassten ihren Fans eine Gänsehaut. Später wurde der Hit wiederholt und erneut mitgesungen. Der Song "Das kriegen wir schon hin" war quasi eine optimistische Botschaft in Zeiten von Corona. Bei einem weiteren Stück wurde teils auch türkisch gesungen. Witzige Dialoge und Coversongs sorgten für Abwechslung.

Vor allem mit dem Besuch am ersten Tag zeigten sich die Veranstalter zufrieden, betonten jedoch: "Die Stimmung passte an beiden Tagen."