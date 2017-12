Balingen Drei Balinger Notare sind startklar

Balingen. Im Rahmen eines kleinen Festakts haben Grigas, Hermann und Seeger Vertretern der Justiz, Politik und Wirtschaft sowie Geschäftspartnern und Freunden ihre gemeinsame Sozietät am Freitag vorgestellt – ebenso die neuen Räume, die pünktlich fertig geworden sind. Seeger bezeichnete den Standort als ideal: nahe der Innenstadt, dem Amtsgericht, dem Finanzamt, Geschäften und Banken – "eben dort, wo das Leben pulsiert".

Das Balinger Notariat ist einer von 138 Standorten, die es vom 1. Januar 2018 an infolge der Reform in Baden-Württemberg geben wird; weitere Standorte im Zollernalbkreis sind künftig Albstadt und Hechingen. Kleinere Standorte wie Rosenfeld oder Schömberg fallen weg.

Grigas, Hermann und Seeger, bis Jahresende noch in Tailfingen, Pfullendorf und Schömberg tätig, mussten sich allesamt um die Stellen in Balingen bewerben. Die Fügung wollte es, dass nun drei Männer gemeinsam das Balinger Notariat mit zwölf Mitarbeitern betreiben, die allesamt aus Balingen stammen – und die am Freitag keinen Hehl daraus machten, froh zu sein, in ihrer Heimatstadt tätig sein zu können. Alle drei bezeichneten das Projekt als "Abenteuer", verlassen sie doch auf eigenen Wunsch den Staatsdienst und machen sich selbstständig. Statt Gebühren für den Staat einzutreiben und dafür Bezüge zu erhalten, arbeiten sie künftig auf eigene Rechnung.