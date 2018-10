Balingen Drachen steigen in den Zillhausener Himmel

Balingen-Zillhausen. Mit diesen Zeilen hatte der Förderverein Zillhausen zum Drachenfest eingeladen. In fast allen Punkten behielt die Einladung Recht, nur der gute Wind wollte nicht so recht aufkommen. "Doch das tat der guten Laune von mehr als 100 Besuchern keinen Abbruch", so Ermilio Verrengia, der Vorsitzende des Fördervereins.

Neben den Drachen, die von den Besuchern mitgebracht wurden, waren unter der Anleitung von Walter Vollmer auch Holzflieger gebastelt worden, die zu Beginn deutlich besser geflogen sind als die zahlreichen Drachen. Kaffee und Kuchen sowie gute Gespräche hatten viele Besucher angelockt. Der neue, angrenzende Abenteuerspielplatz der Baptistengemeinde wurde von den jungen Gästen voll in Beschlag genommen, und so kamen Jung und Alt nicht zu kurz.

Verrengia zeigte sich sehr zufrieden und dankbar: "Ohne die Gastfreundschaft der Baptistengemeinde und die Bewirtung, die Heike Kitzinger organisiert hat, und ohne die Helfer und Kuchenspenden ist so eine Veranstaltung nicht umzusetzen." In der Vergangenheit war die Veranstaltung immer sehr gut angenommen, jedoch habe häufig das gute Wetter mit wenig Wind überwogen. Auch bei der siebten Auflage des Zillhausener Drachenfests sah es so aus, als ob der Goldene Oktober erneut windstill sein würde. Doch das Warten wurde belohnt, denn es frischte gegen später doch noch auf, und man konnte für eine Weile bunte Drachen am Himmel über Zillhausen sehen.